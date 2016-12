Allarme dagli Usa, studio dell'agenzia federale conferma: c'è un nesso tra i tumori e i telefonini

Lo studio, costato 25 milioni di dollari, è stato condotto su oltre 2500 ratti e topi esposti a varie quantità di radiofrequenze in 21 camere progettate appositamente.



La decisione di pubblicare i risultati preliminari dello studio sui ratti è avvenuta dopo che il sito Microwave News ne aveva anticipato i risultati, mentre il rapporto completo, che è stato controllato e verificato da autorità indipendenti, sarà pubblicato l'anno prossimo.



"Lo studio ha trovato una bassa incidenza di gliomi maligni nel cervello e schwannomi nel cuore dei ratti maschi esposti - scrivono gli esperti -. Dato l'ampio uso a tutte le età delle tecnologie per la comunicazione mobile anche un piccolo aumento che dovesse risultare dall'esposizione potrebbe avere grandi implicazioni per la salute pubblica".



Il tema del legame fra cellulari e tumori è molto dibattuto. L'Oms ha classificato le radiofrequenze nel gruppo 2G dei "possibili cancerogeni", ma diverse ricerche epidemiologiche, l'ultima delle quali pubblicata pochi giorni fa e condotta in Australia, hanno escluso connessioni.