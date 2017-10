Aids, un milione di morti nel 2016 Preoccupa boom di casi nell’Est Europa

Un milione di persone sono morte nel 2016 a causa dell’Aids. A comunicarlo è un rapporto pubblicato da UnAids, il programma delle Nazioni Unite per combattere la malattia. I nuovi contagi da HIV sono stati invece 1.8 milioni: cifra in calo anno dopo anno, ma a un ritmo troppo lento per arginare l’epidemia. Preoccupa in particolare l’esplosione di casi in Europa dell’Est.