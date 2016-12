Addio zucchero, arriva il super dolcificante a zero calorie contro diabete e obesità

Tremila volte più dolce dello zucchero, ma con zero calorie. Sono le caratteristiche di un nuovo super dolcificante proteico realizzato dai ricercatori dell'Università di Napoli grazie alle biotecnologie. Il "segreto" di tanta dolcezza deriva da una proteina contenuta in un arbusto africano. L'obiettivo è perfezionare il prodotto per le industrie alimentari e farmaceutiche, alla ricerca di nuove soluzioni per contrastare diabete e obesità.

La proteina dolce - Per realizzare il loro progetto, i ricercatori hanno fondato la startup iSweetch. "Per il nostro dolcificante - spiega la ricercatrice Serena Leone - ci siamo ispirati ad una proteina dolce presente in natura, la monellina, che mezzo secolo fa è stata scoperta nelle bacche di un arbusto selvatico africano dai ricercatori del Monell Chemical Senses Center di Philadelphia, l'istituto da cui ha preso il nome".



Tremila volte più dolce dello zucchero - Dotata di un "super potere" dolcificante, la monellina è però difficile da estrarre e instabile alle alte temperature. Caratteristiche, queste, che la rendono inutilizzabile per edulcorare un caffè così come un prodotto da forno. "Abbiamo dunque pensato di modificare lievemente la sua struttura molecolare - racconta Leone - sfruttando un processo di fermentazione portato avanti da batteri geneticamente modificati che si nutrono di scarti alimentari". In questo modo la proteina dolcificante è diventata stabile anche a 100 gradi e perfino più dolce: un grammo ha lo stesso potere dolcificante di tre chili di zucchero.