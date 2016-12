5 novembre 2014 Addio punzecchiature inutili, c'è un dispositivo che visualizza le vene Grazie alla luce infrarossa aiuta chi ha vasi sanguigni non visibili a occhio nudo Tweet google 0 Invia ad un amico

17:03 - Perché la difficoltà a trovare le vene non impedisca di donare il sangue, presso la Croce rossa australiana si sta testando un dispositivo che illumina i vasi sanguigni. L'obiettivo è migliorare il comfort durante il prelievo, permettendo agli infermieri di infilzare l'ago solo dove serve.

La ricerca - Lo studio è in corso su 900 donatori tra i 18 e i 30 anni. Grazie a un dispositivo portatile che si serve della tecnologia a infrarossi, la vena viene "visualizzata" sulla pelle.



Dan Waller, tra gli autori dello studio, spiega: "Lo staff del centro di donazione di Sydney, dove sono in corso i test, ha trovato la tecnologia particolarmente utile soprattutto nei casi in cui la vena non è visibile a occhio nudo. Vogliamo far sì che i nostri giovani donatori continuino a farlo ed è importante scoprire se questa tecnologia può aiutarci in questo senso".



Sul funzionamento della tecnologia, Waller precisa: "Le vene hanno molta emoglobina deossigenata che assorbe la luce infrarossa e il dispositivo è in grado di utilizzare quest'informazione per progettare l'immagine. Le macchine hanno delle impostazioni che consentono di gestire le differenze individuali".