Addio dieta, dalla Thailandia arriva il piatto che assorbe le calorie in eccesso

Un piatto in grado di assorbire le calorie in eccesso dei cibi grassi: si chiama AbsorbPlate ed è l'ultima invenzione salva-dieta messa a punto da un'azienda thailandese. Il "segreto" è in piccoli fori che "asciugano" fino a 7 millilitri di olio dalle pietanze, permettendo il "risparmio" di 30 calorie a pasto. L'obiettivo è quello di porre un freno all'emergenza "chili di troppo" in Thailandia , divenuta il secondo Paese nel Sud-est asiatico per numero di individui obesi e sovrappeso.

Non ancora sul mercato - Il piatto assorbi-calorie, sviluppato da BBDO Bangkok in collaborazione con il ministero della Salute thailandese, non è stato ancora lanciato sul mercato. Si tratta comunque di un rimedio "parziale", sottolineano gli ideatori di AbsorbPlate: occorre in ogni caso prestare molta attenzione ai cibi che vengono ingeriti, senza creare squilibri nutrizionali.



Come una spugna - La plancia del piatto è formata da circa 500 piccoli fori che fanno precipitare l'olio in punti inaccessibili alle posate. Il meccanismo è simile a quello di una spugna e l'effetto è lo stesso della compressione di un pezzo di carta contro la pietanza. "In questo modo il cibo viene reso un po' più salutare", osservano i membri di BBDO Bangkok.