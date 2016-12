A quattro zampe in corsia, a Genova arrivano i cani "fisioterapisti"

NON Eʼ UNA NOVITAʼ PER I PADRONI Cani riconoscono emozioni uomini

I cani sono in grado di riconosce le emozioni dell'uomo, e sono in grado di farlo mediante la combinazione di informazioni provenienti da sensi diversi, come suoni (della voce, soprattutto) e immagini (un viso arrabbiato, per esempio). Una capacità che non era mai stata scientificamente provata in precedenza in specie...