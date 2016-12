Vitamine C ed E peggiorano performance in gare di resistenza

10:48 - Un'insospettabile controindicazione prima di affrontare le gare di resistenza è l'assunzione delle vitamine C ed E. Sì, perché modificano il modo in cui il muscolo reagisce agli allenamenti. A rivelarlo è uno studio della Norwegian School of Sport Sciences di Oslo pubblicato sul Journal of Physiology.

La velocità non ne risente - Nel test, durato undici settimane, 54 atleti hanno ricevuto prima di ogni allenamento una pillola con un grammo di vitamina C e 235 milligrammi di vitamina E o un placebo. Al termine dello studio, i soggetti hanno effettuato un test di velocità, in cui non sono state però rilevate differenze.



Meno mitocondri nei muscoli - In seguito, i volontari sono stati sottoposti all'analisi del sangue e di un campione di tessuto muscolare. Gli atleti che hanno assunto le vitamine hanno mostrato un numero minore di nuovi mitocondri, gli organelli che all'interno delle cellule sono deputati alla produzione di energia.



Goran Paulsen, tra gli autori della ricerca, spiega: "Questo indica che supplementi di vitamina C ed E debbano essere usati con cautela se si fa un allenamento di resistenza. Per capire il meccanismo serviranno studi ulteriori, ma l'ipotesi è che le vitamine interferiscano con l'espressione di alcuni geni".