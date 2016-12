Usa, cinque bimbi paralizzati da una malattia simile alla poliomielite

11:53 - In California un'infezione sconosciuta, simile alla poliomielite, ha colpito cinque bambini che sono rimasti paralizzati. Di questi casi accertati dalla University of California di San Francisco si parlerà nel corso del meeting annuale della American Academy of Neurology a Philadelphia. Lo ha riferito la Nbc News, mentre sul sito di Bbc Health si parla di una ventina di persone colpite.

Una rara infezione - Si tratta di piccoli tra i due e i 16 anni colpiti dalla misteriosa malattia tra l'agosto del 2012 e il luglio del 2013. L'infezione, probabilmente causata da un virus, è ancora molto rara e non c'è motivo di diffondere allarmismo. Due dei piccoli pazienti sono risultati positivi all'enterovirus -68 che è stato già precedentemente associato con sintomi simili alla poliomielite, ma tre sono negativi.



Causa misteriosa - Non è ancora chiara, dunque, la causa di queste patologie secondo Emmanuelle Aubant, autrice principale della ricerca. I virus vanno e vengono, possono diffondersi e scomparire. Sono stati registrati casi simili in Asia e Australia. Ma, secondo l'esperta, è importante che ci sia consapevolezza della presenza di un'infezione con sintomi simili a quelli della polio.



Malattia debellata - La polio, che un tempo solo negli Stati Uniti paralizzava 20mila persone all'anno, è stata eradicata praticamente in tutto il globo grazie a una massiccia campagna di vaccinazione. Ma altri virus possono attaccare il midollo spinale portando a una sindrome simile.