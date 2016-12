Troppo sole rende brutti, i danni svelati da una telecamera a raggi Uv

Il danno c'è ma non si vede - La pelle candida di una ventenne si riga di solchi, punteggia di lentiggini e spegne la carnagione. Tre linee si disegnano all'angolo degli occhi. Sono i danni già presenti ma che non si sono ancora mostrati.



La tecnica della fotografia a raggi ultravioletti è usata dai dermatologi per mostrare i danni sotto la superficie della pelle. Thomas Leveritt ne ha fatto un manifesto anti cancro chiedendo a chi incontrava per strada di sottoporsi al test.