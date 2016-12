Troppo arroganti per dormire E si rischia di lasciarci le penne

16:54 - Altezzosi, boriosi e presuntuosi, uomini e donne degli Anni Duemila pensano di poter fare a meno del sonno. Così molti si spingono troppo oltre e ignorano i rischi per la salute della carenza del riposo. Riluttanti al necessario stand-by, si espongono a cancro, patologie cardiache, diabete di tipo 2 e obesità. L'allarme è lanciato dagli scienziati delle università di Oxford, Cambridge, Harvard, Manchester e Surrey.

"Siamo la specie più arrogante" - Gli esperti hanno scoperto che, in media, le persone dormono due ore in meno rispetto a sessant'anni fa. La vita moderna, per gli scienziati, sarebbe nemica del naturale bioritmo. Russell Foster, neuroscienziato dell'Università di Oxford, ha detto: "Siamo la specie più arrogante, sentiamo di poter abbandonare gli anni di evoluzione e ignorare il ciclo luce – buio".



Tutti seguiamo il ritmo circadiano che sincronizza le 24 ore con la rotazione della Terra ma l'esposizione alla luce nelle ore serali posticipa il rilascio della melatonina, l'ormone del sonno, e rende difficile svegliarsi al mattino.



Le sette regole per un sonno perfetto - Per chi è disposto a fare un bagno di umiltà e accettare quel fastidioso gravame del sonno, gli esperti hanno preparato delle istruzioni per reimparare a cadere tra le braccia di Morfeo.

1. Mantieni al buio la stanza da letto

2. Sdraiati dritto sulla schiena

3. Mantieni la temperatura della camera tra i 16 e i 18 gradi

4. Finisci di mangiare due ore prima del sonno

5. Fai attività fisica

6. Pulisci la casa, polvere e muffe disturbano il sonno

7. Crea un rituale prima della nanna