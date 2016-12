Torna la giornata del farmaco: si raccolgono medicine per i bisognosi

15:33 - Più di 3.400 farmacie distribuite in 95 province e in più di 1.200 comuni. Oltre 14mila volontari in campo per aiutare 600mila indigenti. Sono questi i numeri della XIV Giornata di Raccolta del Farmaco, l'iniziativa che si tiene sabato 8 febbraio e permette ai cittadini acquistare e donare farmaci da automedicazione che verranno destinati alle persone in stato di povertà su tutto il territorio nazionale.

La giornata, realizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus in collaborazione con Federfarma e CDO Opere Sociali, in 13 anni ha permesso di raccogliere oltre 3.050.000 farmaci, per un controvalore commerciale superiore ai 20 milioni di euro. "I dati raccolti dall'Osservatorio del Banco Farmaceutico - osserva Annarosa Racca, presidente di Federfarma - confermano la situazione che quotidianamente registriamo in farmacia quando vediamo qualcuno rinunciare a un farmaco perché non ha i soldi per acquistarlo o, talora, anche solo per pagare il ticket".



Il meccanismo della raccolta è semplice: ogni cittadino può entrare in farmacia e chiedere al farmacista, o ai volontari con la pettorina del Banco Farmaceutico, quali sono i farmaci che gli Enti assistenziali suggeriscono come più richiesti. A beneficiare della raccolta saranno le oltre 600.000 persone che quotidianamente vengono assistite dai 1.506 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico in tutta Italia.