Sydney, due pazienti guariscono dall'Hiv dopo un trapianto di midollo

15:08 - Liberi dal virus Hiv dopo un trapianto di midollo per curare il cancro. E’ successo a due pazienti dell’ospedale St Vincent’s di Sydney che, a dire il vero, non sono i primi. I due australiani sono il secondo e il terzo caso al mondo a essere guariti dopo un trapianto di midollo: il primo fu infatti un americano curato a Berlino nel 2008.

Mentre uno dei due pazienti ha ricevuto il midollo da una persona che aveva due copie possibili di un gene che protegge dall'Hiv, l'altro lo ha ricevuto da un normale donatore.



L’annuncio è stato dato ad un simposio di Sidney, a poche ore dall’apertura della ventesima Conferenza Internazionale sull’Aids a Melbourne, evento al quale avrebbero dovuto partecipare anche i sei ricercatori a bordo del volo MH17 della Malaysia Airlines abbattuto in Ucraina.



Il congresso, al quale partecipano 12.000 delegati di quasi 200 paesi, si è infatti aperto con un minuto di silenzio in memoria degli studiosi scomparsi nella tragedia, ed è stato loro dedicato dal presidente dell’International Aids Society Francoise Barre-Sinoussi. Entrambi i pazienti rimangono in terapia retro virale come misura di cautela.



“In questa fase, precisa Sam Milliken, direttore dell’Unità di ematologia e di trapianti di midollo spinale del St Vincent’s, questa forma di trattamento è troppo pericolosa per essere applicata ai pazienti affetti solo da Hiv, ma vi è un potenziale per usare i trapianti con modalità efficace contro la patologia nel futuro”. I ricercatori ritengono che i trapianti di cellule staminali avranno un ruolo crescente nel trattamento del virus.