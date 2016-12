Strafare con lo sport è letale Aumenta i rischi di ictus

12:45 - Troppa attività fisica fa male al cuore. L'allerta arriva da due ricerche, una tedesca che dimostra che strafare aumenta i rischi di morte per attacco cardiaco o ictus nelle persone con problemi al cuore. Un'altra, svedese, suggerisce che gli uomini giovani che fanno più di cinque ore di esercizio a settimana hanno maggiori possibilità di sviluppare un ritmo cardiaco irregolare più avanti con gli anni.

Less is more - Gli studi supportano un'ulteriore ricerca che mostra che i giovani che corrono le maratone hanno più probabilità di aver bisogno di un pacemaker in tarda età. Nello studio tedesco, i ricercatori hanno analizzato mille persone con problemi coronari per dieci anni. Dopo aver considerato gli altri fattori, gli esperti hanno scoperto sì che i più attivi fisicamente avevano avevano probabilità doppie di attacco di cuore e ictus, stessa possibilità dei totalmente inattivi. Lo studio svedese ha scoperto che gli uomini giovani che si erano esercitati in maniera intensa per più di cinque ore a settimana avevano il 19% di possibilità in più di sviluppare a sessant'anni un ritmo cardiaco irregolare, noto fattore di rischio per l'ictus.



Esagerando si perdono i benefici - Lluis Mont, tra gli autori della ricerca, spiega: "I massimi benefici per il sistema cardiovascolare si ottengono a dosi moderate, mentre tali benefici si perdono con un'intensità molto alta e sforzi prolungati. Ciò non confuta i benefici dell'attività fisica, anzi".