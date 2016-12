Si può sudare di più, la pancia cresce anche con 30 minuti di esercizio al dì

14:31 - Contrordine degli esperti, i trenta minuti d' attività fisica quotidiana raccomandati dalle linee guida del Dipartimento americano e seguite da altri Paesi non bastano per mantenere la linea. Per far scendere l'ago della bilancia ci vuole di più. A dare la brutta notizia è uno studio condotto della Norwegian University of science and technology di Trondheim, in Norvegia, e pubblicato sul British Journal of sports medicine.

Lo studio - Gli esperti hanno seguito per 24 anni il peso e lo stile di vita di oltre 19mila adulti. Infatti, anche gli uomini di peso corporeo normale che si attengono a queste indicazioni si ritrovano, nel giro di vent'anni, con in media 8,5 chili in più e le donne con 7,7 kg di troppo, come chi non fa sport. Chi non vuole ingrassare deve superare i 30 minuti di attività fisica al giorno per 5 giorni alla settimana. Solo chi fa molto sport accumula qualcosa di meno, circa 2 chili di meno in 11 anni rispetto a chi non lo fa.



Bisogna darci dentro - Gli autori dell'indagine spiegano: "I conti sul peso del corpo si fanno nel lungo periodo. Se le linee guida del dipartimento per la salute americano, riprese in molti altri Paesi, sono utili per la prevenzione delle patologie croniche, 150 minuti di attività fisica settimanali sono invece del tutto insufficienti per non ingrassare perché tutti, con gli anni, accumulano chili in più. Anche se è difficile quantificare quanto sport bisogna fare per non ingrassare sarebbe bene aggiungere anche un'attività sportiva di tipo intensivo tre volte alla settimana".