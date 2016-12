Secchiate gelate per George W. Bush, Laura Pausini e Lady Gaga

18:55 - Perfino un ex presidente degli Stati Uniti ha ceduto all'Ice Bucket Challenge, la campagna di solidarietà per la Sla che è diventata una mania virale sui social network che ha colpito anche JLo e Balotelli. Anche il conservatore George W. Bush si è fatto lanciare una secchiata d'acqua in testa. Le dive del pop Laura Pausini e Lady Gaga non si sono sottratte. All'appello anche i Foo Fighters. Ma sia vip che gente comune non si limitano alle secchiate, in teoria alternative alle donazioni, visto che negli ultimi giorni la Als association ha raccolto 31 milioni e mezzo di dollari.

George W.Bush, bandiera a stelle e strisce sullo sfondo, è seduto composto al tavolino. Ma ecco che arriva sua moglie Laura, con maglioncino rosa e foulard, a versargli l'acqua sulla testa. Bush ha scelto di nominare il suo predecessore Bill Clinton.

La star del Latin pop made in Italy, Laura Pausini, la secchiata se la dà da sola. Pochi preamboli e un semplice "Here we are" (Eccoci). La cantante romagnola ha fatto una sfilza di nomination da Andrea Bocelli a Kylie Minogue, da Valentino Rossi a Fiorello.

Lady Gaga ha trasformato la sfida in una performance artistica. Con un body sadomaso e rossetto scuro si è versata addosso cubetti di ghiaccio. L'artista è rimasta impassibile. Ha nominato la collega Adele, Michael Rapino, Vincent Herbert e Arthur Fogel.

I Foo Fighters si sono proprio impegnati nel loro Ice Bucket Challenge. Il leader della band Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana, ha vestito i panni della reginetta e si è cimentato in una parodia di "Carrie figlia di Satana".