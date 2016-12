Se marito e moglie sono felici dormono in sincronia

10:57 - Dormono e si svegliano in sincronia le coppie felici. Marito e moglie affiatati e soddisfatti della loro relazione hanno cicli simili di sonno e veglia. A dimostrarlo è uno studio condotto presso la University of Pittsburgh e presentato a Minneapolis, in occasione della conferenza Sleep 2014, organizzata dalle Associated Professional Sleep Societies.

Lo studio - Gli esperti hanno coinvolto 46 coppie e proposto loro dei questionari per raccogliere informazioni sulle loro abitudini nel sonno e sulla relazione.



Poi il loro sonno è stato analizzato in modo obiettivo per dieci giorni con uno strumento ad hoc, l'actiografo, indossabile come un orologio da polso e in grado di registrare vari parametri di interesse durante il sonno di chi lo indossa.



E' emersa una forte sincronia, minuto per minuto, nei cicli di sonno veglia dei due coniugi quando questi sono molto soddisfatti del proprio rapporto col partner.