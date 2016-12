Rischiava la vista a sette anni, salvato da un trapianto di cornea

16:48 - A sette anni rischiava di perdere la vista. Ma è stato salvato grazie a un trapianto di cornea artificiale eseguito a maggio presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro a Roma. E' il primo intervento del genere effettuato in questa struttura e uno dei pochissimi realizzati finora al mondo su pazienti pediatrici.

Consultati esperti statunitensi - Senza l'intervento, eseguito da Luca Buzzonetti e dalla sua équipe, il bimbo avrebbe inevitabilmente perso l'occhio destro a causa di una trauma che lo aveva già costretto a subire numerose operazioni chirurgiche. Per eseguire l'intervento sono stati consultati i chirurghi del Mass Eye & Ear Boston Keratoprosthesis Center, principale centro internazionale per questo particolare tipo di chirurgia, e dopo un'approfondita valutazione, il team di specialisti del Bambino Gesù ha deciso di procedere col trapianto.



Decorso senza complicazioni - E' regolare il decorso post-operatorio del piccolo paziente che, a distanza di pochi giorni, ha potuto riprendere la sua vita normale. La cornea artificiale è paragonabile a una lente simile ed è composta da tessuto in parte sintetico, in parte umano. La peculiarità di questo tipo di trapianto è che non può dare rigetto, mentre è elevato il rischio di infezione specie tra i bambini. Dopo l'operazione occorre tenere sempre pulito e protetto l'occhio al quale viene applicata una lente a contatto in modo permanente.