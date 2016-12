Ricercatori americani sperimentano un cerotto cutaneo contro l'influenza

17:11 - Dal Georgia Institute of Technology arriva un metodo antinfluenzale innovativo, che esclude il bisogno della tradizionale iniezione. Si tratta di un cerotto da applicare sulla pelle, indolore e facile da applicare. L'obiettivo dei ricercatori è quello di diminuire i costi della sanità e l'affollamento dai medici, vista la possibilità di poter essere ricevuto per posta o acquistato in farmacia.

Il gruppo di ricerca guidato da Mark Prausnitz ha messo a punto un'applicazione cutanea, dotata di una serie microaghetti che trasmettono il vaccino al contatto con la pelle. I primi test sono stati condotti per capire il dolore provocato da questi piccoli aghi e i risultati sono stati positivi. Le prime persone sottoposte alla sperimentazione hanno riscontrato un livello largamente inferiore a quello indotto da un'iniezione. Sulla scala usata per valutare il dolore su un massimo di 100, il cerotto si ferma a 1,5, mentre la puntura può arrivare a 15. Al di là di questo aspetto, il prossimo passo sarà quello di capire realmente l'efficacia contro i virus influenzali stagionali.



Se il nuovo metodo garantirà risultati soddisfacenti anche da questo punto di vista, il cerotto dovrebbe poi essere venduto in farmacia. Non solo, esiste anche la possibilità che il cerotto venga spedito per posta. In questo modo, si raggiungerebbe uno dei due obiettivi della ricerca, quello di diminuire le file e i tempi di attesa negli studi medici, spesso presi dall'assalto nella stagione invernale. Inoltre, i costi per la sanità pubblica diminuirebbero, trattandosi di una soluzione meno costosa e più facilmente reperibile.