Restare svegli per 24 ore può alleviare la depressione

12:18 - Rimanere svegli per 24 ore potrebbe essere la cura più veloce per alleviare la depressione. Sei pazienti su dieci hanno un sollievo dai sintomi dopo un solo giorno di questa terapia. Una soluzione flash in confronto al periodo - dalle sei alle otto settimane - necessario agli antidepressivi per essere efficaci. Ma poiché l'effetto è a breve termine gli esperti della Medical University of South Carolina e del Rhode Island Hospital stanno pensando di combinare la privazione dal sonno con altri due trattamenti.

Durata breve - Gli effetti positivi della notte insonne terminano non appena il paziente si addormenta. Gli esperti pensano che la privazione dal sonno stimoli i neurotrasmettitori come la serotonina, la stessa su cui agiscono gli antidepressivi. Diversi studi hanno scoperto che rimanere svegli per un lungo periodo aiuta dal 40 al 60% dei pazienti.



Un'azione combinata - Per far durare più a lungo i benefici, i medici hanno deciso, allora, di affiancare altre due tecniche. I primi studi su piccola scala hanno mostrato che gli effetti di questa terapia, nota come tripla cronoterapia, sono rapidi e a lunga durata. I ricercatori testeranno la cura in una ricerca più ampia che coinvolgerà 80 pazienti con depressione da moderata a severa.



La cura, condotta per tre giorni, combina la privazione dal sonno con la terapia con luce brillante - in cui i pazienti sono esposti a una speciale lampada per un'ora - con una terza tecnica che modifica i tempi di veglia e di sonno.



La teoria alla base è che la privazione dal sonno abbia un effetto antidepressivo, la luce brillante e le modifiche ai tempi di sonno aiutano a modificare il bioritmo aiutando l'effetto antidepressivo della veglia a oltranza a durare di più.



Il primo giorno i pazienti rimangono svegli dalle 22 e 30 per l'intera notte e il giorno dopo. Poi dormono dalle 18 all'una di notte e poi il processo si ripete ma ma dormando e svegliandosi in tempi diversi. La terapia della luce brillante viene somministrata la mattina presto di ognuno dei tre giorni.



Si crede che la luce stimoli l'ipotalamo, che controlla l'umore, il sonno e l'appetito e che stimoli alcune sostanze chimiche cerebrali come melatonina e serotonina.



Una possibile alternativa - John Gottlieb, tra i maggiori esperti della cronoterapia, ha detto: "La tripla cronoterapia riduce i sintomi della depressione in due giorni. E' attiva come gli antidepressivi, non costa nulla e ha effetti collaterali minimi".



Carmine Pariante, docente di psichiatria biologica al King's College London ha aggiunto: "Unire la privazione dal sonno con altre terapie fa pensare che l'azione antidepressiva sarà più forte. Se sarà così, si tratterà di un importante passo avanti, sia per capire i meccanismi che causano la depressione sia per trovare una nuova tecnica per il 25% dei pazienti che non migliora con i trattamenti disponibili".