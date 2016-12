Quando la doccia gelata è sexy: la sfida delle belle dello showbiz

10:57 - Belle, sexy e con un cuore grande. Anche le protagoniste dello showbiz hanno sposato l'Ice Bucket Challenge, la campagna di solidarietà per la Sla, e nelle ultime ore hanno fatto piovere sui social network una cascata di video gelati. Da Elisabetta Canalis a Emma Marrone, chi in bikini al mare, chi in un centro benessere, nessuna è sfuggita alla secchiata gelata per la Als association.

La presto sposa Elisabetta Canalis ha accettato la sfida lanciata da Belen Rodriguez. L'ex velina mora ha nominato il patron della Diesel Renzo Rosso, la conduttrice Paola Barale e Mauro Situra.

Emma Marrone non si è sottratta alla sfida solidale e ha postato su Instagram il video della sua secchiata ghiacciata. L'artista salentina ha fatto una nomination all'insegna del rap sfidando Fabri Fibra, il trio dei Club Dogo, Marracash ed Emis Killa.

Elena Santarelli ha indossato un bikini nero che esalta la sua figura flessuosa. Non è mancata l'ironia nelle sue nomination, la showgirl ha sfidato anche Marco Verratti, il calciatore della Nazionale che aveva scambiato per un cameriere durante una cena. Inoltre, la Santarelli ha sfidato tutta la famiglia Bonolis e Mario Losio.

Martina Colombari si è fatta lanciare l'acqua ghiacciata a bordo piscina. L'ex miss Italia ha nominato il fotografo Settimio Benedusi e il conduttore Alvin.

Neanche Nina Moric si è sottratta alla campagna virale legata alla raccolta fondi contro la sclerosi laterale amiotrofica. Dopo essersi versata un secchiello di champagne pieno di ghiaccio, la showgirl ha fatto un'unica nomination: il figlio dodicenne Carlos Maria Corona.

Anche il sogno erotico degli Anni Novanta, Pamela Prati, ha scelto di aderire alla catena virale con fini solidali. La ballerina ha nominato l'ex collega del Bagaglino Valeria marini, Matilde Brandi e Tosca D'Aquino.