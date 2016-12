Proposta shock da Nobel: "Reni in vendita per ridurre liste d'attesa"

16:16 - Legalizzare il commercio dei reni, con la possibilità di vendere uno dei propri, come soluzione alle liste d'attesa per i trapianti. La proposta shock è stata avanzata dall'economista premio Nobel Gary Becker e dal suo collega Julio Elias sulle colonne del Wall Street Journal. Il prezzo "giusto" per un rene, secondo loro, è di 11mila euro.

Etica e liste d'attesa - La vendita dei reni è vietata in quasi tutti i Paesi del mondo e il traffico illegale di organi è combattuto a causa anche dei gravi problemi bioetici. L'editoriale passa in rassegna sia le cifre sulle donazioni negli Stati Uniti, che vedono una lista d'attesa media di 4 anni e mezzo per un rene, e i metodi utilizzati attualmente per aumentare il numero di organi disponibili, come le campagne per aumentare il ricorso ai donatori vivi, parenti o amici del paziente.



Gli autori scrivono: "Nessuno dei metodi in uso oggi è in grado di eliminare la carenza di reni. Mentre pagare i donatori per i loro organi ci riuscirebbe. In particolare, con un prezzo sufficiente per i reni, il numero di organi disponibili crescerebbe molto senza incidere molto sul costo del trapianto".



11mila euro è il prezzo per un rene - Secondo i calcoli, un rene dovrebbe essere pagato intorno ai 15mila dollari (poco più di 11mila euro), un prezzo che farebbe crollare il ricorso alla dialisi. Un identico ragionamento dovrebbe essere fatto, secondo gli economisti, per gli altri organi: "Il sistema che stiamo proponendo include il pagamento agli individui che acconsentono al prelievo degli organi dopo la morte. La presunta immoralità di un mercato degli organi andrebbe confrontata con la possibilità di evitare ogni anno centinaia di migliaia di morti di pazienti in lista d'attesa".