Presto in Italia l'e-cig di nuova generazione senza divieti

12:20 - La sigaretta elettronica di nuova generazione conterrà tabacco ma sarà possibile fumarla nei locali pubblici e pubblicizzarla. L'arrivo in Italia è previsto per l'anno prossimo. L'"eccezione" che non classifica questa e-cig come "prodotto da fumo" ma come "prodotto da inalazione" è contenuta nel decreto legislativo sulla tassazione del tabacco e potrebbe essere discussa al prossimo Consiglio dei ministri.

Il destino nel tuo nome - Come spiega il Corriere della sera che ha riportato la notizia, proprio la diversa nomenclatura consente di aggirare i divieti imposti ai concorrenti. Per le e-cig attualmente in vendita ci sono diversi limiti legati alla pubblicità, mentre per quanto riguarda il permesso di consumo in luoghi pubblici, questo è legato alla discrezione dell'esercente. Secondo il produttore ciò è possibile perché il tabacco presente viene solo riscaldato e, vista l'assenza di carta, non c'è combustione.



Made in Italy - La produzione della Philip Morris international sarà in provincia di Bologna e dovrebbe impiegare circa seicento persone. Certamente un bene per l'economia italiana ma i principali competitor, i produttori degli attuali "svapatori", sono sul piede di guerra.