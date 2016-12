Ottenuto sangue artificiale da cellule staminali di adulti

11:44 - E' stato realizzato in laboratorio sangue artificiale a partire da cellule staminali. I test sull'uomo partiranno nel 2016 e saranno condotti dal Centro di medicina rigenerativa del Medical Research Council e dall'Università di Edimburgo grazie a 5 milioni di sterline del Welcome Trust.

Da cellule adulte - L'équipe di ricerca ha prodotto globuli rossi del gruppo 0 universale (tutti possono riceverlo, ma è molto raro). Il punto di partenza sono le staminali umane cosiddette "indotte", ovvero ottenute usando cellule adulte di partenza riprogrammate in staminali e poi ritrasformate in globuli rossi.



Marc Turner, a capo dello studio, spiega: "Sebbene ricerche simili siano state già condotte altrove, è la prima volta che si riesce a creare sangue di qualità e standard di sicurezza appropriati per la trasfusione su pazienti".



Presto gli esperimenti sull'uomo - Inoltre, questo processo di creazione del sangue artificiale si adatta alla produzione su vasta scala a costi compatibili con l'uso clinico. L'idea è di iniziare i test entro la fine del 2016, arruolando in principio tre pazienti con talassemia, costretti a continue trasfusioni. Il sangue è sicuro, conclude Turner, ma esistono procedure per rimuoverlo dal corpo del paziente se qualche effetto avverso dovesse comparire.