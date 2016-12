Olfatto umano sottovalutato, può riconoscere più di mille miliardi di odori

11:55 - Considerato la Cenerentola dei cinque sensi, in realtà, l'olfatto è uno strumento più potente di quanto si pensasse. L'uomo è in grado di riconoscere più di mille miliardi di odori e non solo diecimila come gli scienziati avevano ipotizzato in precedenza. Lo svela un esperimento condotto presso la Rockefeller University di New Yorke pubblicato su Science.

Trascurato ma complesso - Andreas Keller, autore principale dello studio, spiega: "Abbiamo dimostrato che il nostro olfatto è molto più sensibile di quanto immaginato. Semplicemente non prestiamo attenzione a esso e non lo usiamo nella vita quotidiana".



E' sempre stato difficile definire quanti odori è in grado di percepire l'uomo, perché la qualità di ognuno di essi ha molte sfumature e gli aromi che si incontrano nella vita reale sono composti da miscele complesse di molecole. Per esempio, il profumo di rosa nasce dal mix di 275 componenti.



Più vario di vista e udito - E' èiù semplice studiare la vista, dove i colori corrispondono a determinate lunghezze d'onda, o l'udito, dove i toni corrispondono alle bande di frequenza differenti. Per fare un confronto, il numero di colori che possiamo distinguere è compreso tra il 2,3 e 7,5 milioni mentre i segnali acustici sono circa 340mila.



L'esperimento - Per capire quanti aromi l'olfatto è in grado di rilevare, i ricercatori hanno condotto un esperimento che ha coinvolto 28 adulti. Sono stati creati dei campioni mescolando 128 diverse molecole, che singolarmente potrebbero evocare erba, agrumi e altre essenze note. Ma combinate in miscele casuali di 10, 20, o 30 sostanze, le molecole hanno assunto odori in gran parte sconosciuti.



Ai volontari sono stati presentati tre flaconi per volta: due abbinati e uno diverso. Veniva chiesto loro di individuare il profumo differente dagli altri. In alcune miscele i componenti erano sovrapposti e distinguere i profumi era impegnativo. Ma molti dei partecipanti ci sono riusciti. Sulla base dei risultati, gli autori hanno calcolato che gli esseri umani possono discriminare almeno mille miliardi di stimoli olfattivi.