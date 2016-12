Niente sesso per otto donne su dieciColpa della candida vaginale

10:01 - Otto italiane su dieci soffrono di candida vaginale e rinunciano al sesso. I dati emergono da un'indagine online della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, su un campione di 3mila partecipanti. La candida è un fungo comune spesso sottovalutato e non curato. I risultati della ricerca indicano che la malattia rovina la serenità di coppia e il benessere. Le donne colpite preferirebbero evitare il sesso piuttosto che curarsi.

Cos'è la candida - Si tratta della Candida Albicans, responsabile della candidosi, uno dei più diffusi disturbi ginecologici: colpisce il 70% delle donne. L'infezione, a causa di sintomi come prurito, dolore e perdite. E nell'83% dei casi mina decisamente la qualità di vita nel suo complesso. Le donne intervistate non la curerebbero a fondo, e preferirebbero rinunciare al sesso.



Come batterla - "La candida è un fastidioso problema che interessa sempre più sia donne che uomini - afferma il Presidente Nazionale SIGO, professor Paolo Scollo -. Il 76% delle italiane afferma che anche il partner ha avuto problemi con l'infezione micotica. Il disturbo, se non curato, può essere trasmesso e crea l'effetto "ping pong" nella coppia. Per combatterlo esiste un efficace rimedio: la fibroina di seta. È una fibra naturale al 100%, rispettosa dell'ecosistema femminile e non presenta nessuna controindicazione. Indossare biancheria intima realizzata in questa maglia aiuta a contrastare la colonizzazione del fungo". La fibroina di seta con protezione antimicrobica è una scoperta italiana, ormai diffusa in tutta Europa.