Morirai tra cinque anni? Te lo dice il test

Un prelievo di sangue può calcolare il rischio di morire entro cinque anni. A mettere a punto la macabra analisi è stato un team di scienziati finlandesi. Le atmosfere tetre della penisola scandinava, set della partita a scacchi con la morte ne "Il settimo sigillo" dello svedese Ingmar Bergman, hanno ispirato anche i vicini finlandesi a indagare sulla fine della vita.

Identifica i "biomarker" del rischio di morte - Pubblicato sulla rivista Plos Medicine, il test è frutto della collaborazione di vari istituti di ricerca e atenei finlandesi tra cui l'Università di Oulu. Si tratta di un'analisi unica nel suo genere perché consente con un semplice prelievo di sangue di stimare il rischio di morire entro un tempo relativamente breve, cinque anni.



Il test si basa sulla presenza nel sangue di determinate concentrazioni di quattro molecole, che si possono considerare ''bioindicatori'' del rischio individuale di morte: albumina, Alfa 1-glicoproteina acida, citrato e particelle lipopotreiche a densità molto bassa e di una determinata dimensione.



Da perfezionare - Una volta perfezionato, l'esame potrebbe entrare in uso clinico e scovare un rischio di morte importante anche in persone che sono in buona salute - almeno apparentemente - al momento del prelievo e per le quali, dunque, non ci si aspetterebbe di trovare un rischio di morire a breve termine.