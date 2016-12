Menopausa, l'assunzione frequente di banane riduce i rischi di ictus

12:37 - Mentre la frutta in generale protegge il cuore, nello specifico il consumo frequente di banane può abbassare il rischio di ictus fino al 27% nelle donne in menopausa. A stabilirlo è uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, pubblicato sulla rivista dell'American Heart Association.

Lo studio - I ricercatori hanno seguito più di 90mila donne in menopausa tra i 50 e i 79 anni per un periodo di undici anni, osservando come il consumo di questo frutto esotico, ricco di potassio, può essere uno scudo per evitare l'ictus.



L'assunzione media del minerale all'inizio dello studio era di 2,611 milligrammi al giorno, anche se l'Organizzazione mondiale della sanità suggerisce per le donne un dose giornaliera di 3,510 mg. Ma solo il 16,6% di chi ha partecipato alla ricerca raggiungeva o superava questa indicazione. Una banana di medie dimensioni contiene circa 430 mg di potassio.



I risultati dello studio, che ha valutato i valori di potassio nel sangue delle partecipanti e ha verificato che il minerale fosse assunto solo con cibi freschi e non con integratori, hanno dimostrato che un consumo costante di banane può abbattere il rischio di ictus fino al 27% e del 10% la possibilità di decessi improvvisi.