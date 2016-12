Mangiare pistacchi aiuta a contrastare il diabete

11:33 - Mangiare pistacchi è un'arma efficace contro il diabete perché i semi contengono grassi "buoni" utili soprattutto nella fase precedente allo sviluppo della malattia. A dirlo è uno studio spagnolo, della Universitat Rovira i Virgili e presentato al convegno europeo sull'obesità di Sofia, in Bulgaria.

Livello di insulina più basso - Nello studio 54 persone in fase pre-diabete, con sovrappeso o obesità, hanno seguito per otto mesi la dieta mediterranea e ad alcuni di loro sono stati prescritti 57 grammi di pistacchi al giorno.



Non è stata riscontrata una differenza notevole di peso tra chi aveva mangiato pistacchi e chi non lo aveva mangiati, ma nel primo gruppo risultava invece notevolmente sceso il livello di insulina, segno che il corpo trovava più facile "lavorare" gli zuccheri del cibo.



Merito di grassi insaturi, fibre e carotenoidi e antiossidanti che sono contenuti in buone quantità nei pistacchi e che, spiegano gli scienziati, in un mix benefico aiutano il corpo a gestire meglio gli zuccheri.