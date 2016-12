Lotta all'Aids, presto il tampone anti Hiv che si dissolve rapidamente

12:38 - I ricercatori della University of Washington hanno sviluppato un materiale che potrebbe offrire alle donne un nuovo mezzo per evitare l'infezione da Hiv. Il tessuto è in grado di trasportare quantità significative di medicinale, dissolvendosi e rilasciando il farmaco antiretrovirale a contatto con l'umidità. Per la somministrazione è stato pensato di arrotolarlo come un tampone.

Bassi costi di produzione - I ricercatori dicono che il materiale può contenere grandi dosi di maraviroc, un farmaco antiretrovirale usato nella terapia dell'Hiv che ha minimi effetti collaterali. Il nanotessuto è in grado di dissolversi e rilasciare il medicinale rapidamente.



Il tutto con minimi costi di produzione. I ricercatori sperano che, oltre a combattere l'Hiv, il tampone possa curare e prevenire anche altre infezioni sia di tipo virale che batteriche e fungine.



Grazie alle nanotecnologie - La nuova ricerca si basa su una precedente condotta dal dipartimento di Bioingegneria dello stesso ateneo nel 2012. Il team all'epoca ha fatto esperimenti con l'elettrofilatura, un processo in cui un fluido caricato elettricamente, che contiene polimeri e farmaci antiretrovirali, viene iniettato da una siringa attraverso un campo elettrico.



Il campo elettrico fa sì che il getto del liquido si rompa in fibre minuscole, nanofibre. Queste atterrano su un piatto di raccolta e si combinano per formare un tessuto elastico in grado di bloccare lo sperma e di trasportare e rilasciare contraccettivi e antiretrovirali.



Diverse velocità di dissolvimento - Poiché alcuni elementi del materiale possono essere controllati, come la solubilità, la forza e la misura delle fibre, i ricercatori pensano che questa soluzione potrebbe essere più versatile delle altre tecnologie anti Hiv in corso di sviluppo.



Al momento si stanno testando diverse velocità di solubilità, ipotizzando diverse applicazioni. Un campione si dissolve nell'arco di minuti, un'applicazione che potrebbe proteggere da gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili. Un altro si decompone dopo parecchi giorni e potrebbe essere utile per maggiori dosi di farmaco.