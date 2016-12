Lotta all'Aids, l'Oms consiglia: "Pillola preventiva ai gay"

11:36 - Le nuove linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità per la prima volta consigliano ai gay di assumere i farmaci antiretrovirali come forma di prevenzione. Uno strumento per arginare i contagi che stanno "esplodendo". Gli omosessuali, infatti, hanno un rischio di contrarre l'Hiv 19 volte più alto del resto della popolazione.



Un'"esplosione" dell'epidemia in questo gruppo - Gottfried Hirnschall, che dirige il dipartimento Hiv dell'Oms, ha affermato: "Constatiamo una esplosione dell'epidemia in questo gruppo a rischio, soprattutto per un abbassamento della guardia dal punto di vista della prevenzione''.



Già a maggio le autorità sanitarie statunitensi avevano consigliato di assumere i farmaci a tutti i gruppi a rischio, sulla base di studi che indicano che una pillola al giorno unita al preservativo abbassa il rischio del 25%.



Il comunicato dell'Oms sottolinea: "Se gli omosessuali seguissero questa profilassi si potrebbero evitare un milione di nuovi contagi in dieci anni''.