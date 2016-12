Lo stress causa il mal di testa: adesso c'è la prova

La ricerca - Lo studio tedesco ha coinvolto più di 5mila persone tra i 21 e i 71 anni. Ai volontari è stato chiesto di stimare il proprio livello di stress su una scala da zero a cento in quattro occasioni all'anno per due anni di seguito. Inoltre, è stato loro chiesto se soffrissero di cefalee e di che tipo.



E' emerso che il 31% dei partecipanti soffriva di cefalea tensiva, il 14% di emicrania, l'11% di una combinazione tra le due e il 17% di una forma non classificata di cefalea. Quelli con cefalea tensiva hanno valutato il proprio livello di stress mediamente intorno a 52 sulla scala da zero a 100. Per chi soffriva di emicrania lo stress era mediamente a 62 e 59 per chi soffriva di una combinazione dei due tipi di cefalea.



Più stress, più dolore - Per entrambi i tipi di mal di testa, un aumento dello stress percepito è risultato associato a un aumento nel numero degli attacchi avuti in un mese. In particolare, per la cefalea tensiva un aumento di 10 punti dello stress corrispondeva a una crescita del 6,3% del numero mensile di attacchi, per l'emicrania del 4,3% e per i due mal di testa combinati del 4%.