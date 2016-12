12:41 - Un caleidoscopio di colori che pulsano ritmicamente. E' la ricostruzione del nostro cervello mentre pensiamo, avvertiamo sensazioni e apprendiamo. Ma non è solo computer grafica, il video è stato realizzato dal Neuroscape lab della University of California di San Francisco prendendo spunto da elettroencefalogrammi che hanno fotografato cosa accade nella mente mentre si svolgono attività. Lo scopo dei ricercatori è conoscere i meccanismi dell'organo ancora in parte misterioso per intervenire sulle sue malattie come l'Alzheimer, l'autismo e la sclerosi multipla.