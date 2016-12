Leucemia infantile, studio britannicoassolve i piloni dell'alta tensione

14:29 - I piloni dell'alta tensione non aumentano, per i bambini che vi vivono vicino, il rischio di contrarre la leucemia. A sostenerlo è uno studio dell'università inglese di Oxford che, pubblicato dal British Journal of Cancer, ha studiato tutti i casi di questa malattia tra il 1962 e il 2008.

Gli autori dello studio hanno preso in esame 16.500 bambini con la leucemia, i cui dati sono stati ricavati dai registri britannici dei tumori, confrontandoli con 10mila bambini sani. Durante l'intero di studio, sottolineano i ricercatori, non è emerso nessun rischio maggiore che i bimbi le cui mamme vivono vicino ai tralicci sviluppino la malattia, mentre separando i dati nelle singole decadi si vede un rischio leggermente maggiore negli anni '60 e '70, che però sparisce a partire dagli '80.



"Serve una ricerca ulteriore per capire il comportamento nelle singole decadi - spiega l'autrice principale della ricerca, Kathryn Bunch - ma il risultato dello studio deve rassicurare i genitori che l'eventuale presenza nelle vicinanze di un pilone dell'alta tensione non aumenta i rischi di leucemia per i figli".