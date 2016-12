Le cellule del cancro diventano abiti

16:26 - L'odiata malattia del cancro è diventata la fonte di ispirazione per realizzare vestiti solidali. Prendendo le mosse dalle immagini al microscopio delle cellule tumorali, l'insegnante di design Jacqueline Firkins della canadese University of British Columbia, ha realizzato degli abiti da ballo. I fondi ricavati dalla loro vendita saranno devoluti a fondazioni per la ricerca sulla malattia e ad associazioni che si occupano dell'assistenza a malati oncologici.

"Dare un'idea di forza e bellezza" - Jacqueline Firkins, spiega: "La mia speranza è che attraverso la moda si possa penetrare più profondamente in quello che una donna può provare per il proprio corpo quando viene colpita dalla malattia. Ma l'obiettivo è anche dare un'idea di forza, bellezza e resilienza".



Gli abiti saranno mostrati in una vera e propria sfilata il 25 marzo. La stilista conclude: "Il progetto servirà anche per creare una nuova base di discussione sul tumore sul modello del nastro rosa che è il simbolo del tumore al seno"