La salute comincia dal carrello, ecco il decalogo per una spesa sana

17:33 - Orientarsi tra una miriade di prodotti proposti sugli scaffali dei supermercati non è facile. Per fare la scelta più sana senza cedere alle sirene della pubblicità e all'attrazione di colori sgargianti, arriva la guida del ministero della Salute nell'opuscolo "Etichettatura degli alimenti. Cosa dobbiamo sapere" sul sito ufficiale. Ecco i dieci accorgimenti a cui prestare attenzione per fare una scelta che rispetti il nostro organismo.

Le dieci regole auree - Ecco allora su cosa dobbiamo aguzzare la vista per mettere nel carrello solo gli alimenti sicuri per la nostra salute.



1. Etichetta. E' la carta d'identità dell'alimento. Saperla leggere correttamente rappresenta un atto di responsabilità verso il nostro benessere.

2. Illustrazioni. Quelle riportate sulle confezioni sono puramente indicative. Hanno lo scopo principale di richiamare l'attenzione e non sono necessariamente legate all'aspetto reale del prodotto.

3. Ingredienti. Occhio all'ordine, sono indicati per ordine decrescente di quantità il primo dell'elenco è dunque il più abbondante.

4. Scadenza. Consumare il prodotto entro la data indicata, dopo il prodotto può deperire rapidamente e non essere più sicuro per la salute.

5. Termine minimo di conservazione. Da non confondere con la data di scadenza. Se si trova sull'etichetta la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro...", il prodotto, oltre la data riportata, avere un diverso sapore o odore ma può essere consumato senza rischi.

6. Peso. Controllare quello netto/sgocciolato dell'alimento. Si può essere tratti in inganno dalla dimensione della confezione.

7. Allergie. Se si soffre di allergie alimentari, controllare sempre nell'elenco degli ingredienti la presenza di eventuali allergeni.

8. Surgelati. Mantenere sempre i prodotti refrigerati e quelli surgelati alla temperatura indicata sull'etichetta e riporli, subito dopo l'acquisto, nel frigorifero o nel congelatore. Ricordare che il freddo non uccide i batteri anche se ne rallenta o ne impedisce temporaneamente la crescita.

9. Pesce. Se si compra pesce in pescheria, controllare i cartelli esposti. Accanto a quello fresco si può vendere anche pesce decongelato, il venditore è tenuto a esporre le indicazioni obbligatorie, tra cui quelle sulla provenienza.

10. Materiale riciclato. A parità di qualità e prezzo preferire gli alimenti confezionati con materiale riciclato/riciclabile, si darà una mano alla salvaguardia dell'ambiente.