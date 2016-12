La operano alla gola senza anestesia, lei canta per salvare le corde vocali

15:08 - Cantava mentre i chirurghi la stavano operando per rimuoverle un tumore dalla gola. Solo così infatti è riuscita a salvare le corde vocali, e quindi la sua voce. E' avvenuto all'ospedale Henri Mondor di Parigi, dove la cantante professionista della Guinea, Alma Kante, è stata sottoposta all'intervento. I medici le hanno somministrato solo un anestetico locale e l'hanno ipnotizzata per aiutarla a gestire il dolore cantando.

Un intervento unico al mondo, come riferisce la Bbc. Sarebbe bastata una piccolissima distrazione con il bisturi per porre fine alla carriera di cantante di Alma. E così l'equipe incaricata dell'operazione ha deciso di tentare questa strada, assolutamente inedita: tenere sveglia l'artista e indurla a cantare mentre i medici armeggiavano con il bisturi, in modo che nessuno andasse a intaccare le preziosissime corde vocali.



A eseguire l'intervento, che risale ad aprile, è stato Giles Dhonneur, primario di anestesia e rianimazione, ma la notizia è stata rivelata solo qualche giorno fa in una conferenza stampa. "E' la prima volta che un tumore viene rimosso con questa tecnica - spiega Dhonneur -. Normalmente un intervento del genere si esegue in anestesia totale. Il dolore sarebbe intollerabile se l'operazione venisse eseguita con il paziente sveglio. Solo l'ipnosi aiuta a sopportarlo".



La cantante è entrata in trance ascoltando le parole dell'ipnotista, grazie a cui ha immaginato di camminare lungo una strada, verso l'Africa. Così ha iniziato a cantare. Adesso si è completamente ripresa. E la sua voce non è assolutamente rimasta compromessa dall'intervento.