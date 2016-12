11:02 - Seguire la dieta è più facile se si "sniffa" la frutta. Portare al naso pere, mele e fragole aiuta a fare scelte più salutari soprattutto al momento del dessert. Questa la conclusione di uno studio francese condotto dall'Université de Bourgogne e pubblicato su Appetite.

Brownie snobbato - Gli esperti hanno esaminato le abitudini alimentari di 150 persone di età compresa tra i 18 e i 50 anni. A metà dei volontari è stato chiesto di rimanere per circa 15 minuti, in una stanza dove era stato spruzzato uno spray alla pera. Questi, quando subito dopo hanno dovuto scegliere dei cibi, hanno preferito gli alimenti più salutari, soprattutto per quanto riguardava i dolci. A tentarli c'era persino un brownie al cioccolato, opzione più gettonata dalla metà dei volontari che non aveva esalato l'aroma di pera. Secondo i ricercatori, l'odore della frutta ha funzionato da disincentivo.