La dieta allunga la vita alle scimmie: poche calorie allontanano le malattie

17:46 - Uno studio americano della Wisconsin-Madison University ha dimostrato, per la prima volta, come le scimmie che sono state sottoposte a una dieta ipocalorica vivano fino a tre volte di più degli esemplari che mangiano a volontà e come si allontani nel tempo lo spettro di malattie legate all'invecchiamento come Alzheimer o cancro. Un risultato molto importante, perché le scimmie sono gli animali più simili all'uomo.

Gli esperti sono partiti dall'alimentazione naturale per le scimmie della specie Macaca mulatta, quindi hanno osservato quanto mangiano normalmente questi esemplari e infine hanno riformulato la dieta degli animali riducendo l'introito calorico del 30%.



La dieta vegetariana allunga la vita - Che il contenimento delle calorie faccia bene e allunghi la vita risulta anche da uno studio pubblicato sul Journal of Epidemiology e Community Health. Secondo i ricercatori dell’University College di Londra la dieta vegetariana diviene una sorta di elisir di lunga vita, riducendo in modo significativo e fino al 42% il rischio di morte prematura. Come? Con la “Formula del 7”, ossia mangiare dalle tre alle sette porzioni di frutta e verdura al giorno.