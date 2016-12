L'ormone dell'affetto aiuta a mentire

10:45 - L'ormone dell'affetto è generalmente associato alla fiducia e ai legami di lunga durata. Ma gli scienziati hanno scoperto che l'ossitocina può rendere tutti un po' Pinocchio, a patto che la menzogna sia utile al proprio gruppo di appartenenza. La sostanza aiuterebbe, dunque a dire le cosiddette "bugie bianche". Lo studio è frutto della collaborazione tra l'Università Ben Gurion del Negev e l'Università di Amsterdam ed è stato pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences.

Le sparavano più grosse - I volontari a cui i ricercatori hanno somministrato l'ormone, messi alla prova in un gioco, mentivano in maniera molto più pronta per avvantaggiare la propria squadra, rispetto ai soggetti di controllo. Le panzane erano più estreme e pronunciate con minore esitazione.



Solo bugie buone - Gli scienziati spiegano: "Per proteggere e promuovere il benessere degli altri, gli esseri umani possono alterare la verità e comportarsi in maniera non etica. In questa ricerca, colleghiamo queste tendenze all'ossitocina, un neuropeptide noto per favorire l'affiliazione e la cooperazione con gli altri".



Gli esperti concludono: "Quando la disonestà serve gli interessi del gruppo, l'ossitocina aumenta la capacità di mentire soprattutto se questo genera profitti. Ma quando dire bugie è utile esclusivamente all'interesse personale, l'ossitocina non ha alcun effetto".