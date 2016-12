L'esperto: "Bisogna alzarsi dalla sedia dieci minuti ogni ora"

17:52 - L'ultima prescrizione dei medici per salvare la salute degli anziani impone un break alla sedentarietà. Gli esperti, infatti, consigliano ai più agé di alzarsi e camminare per dieci minuti ogni ora. Il suggerimento arriva da una serie di recenti studi condensati in un nuovo libro di James Levine, esperto di malattie legate alla sedentarietà.

"La tua sedia ti sta uccidendo" - L'endocrinologo Levine è autore del libro "Alzati: Perché la tua sedia ti sta uccidendo e cosa puoi fare". La cosiddetta "Sitting Disease" - la "malattia dello stare seduti" - è stata collegata a un deciso aumento dei rischi di ben 34 diverse patologie: dal diabete del tipo due al declino cognitivo, dal cancro agli ictus, alle cardiopatie. Una recente indagine ha osservato che le persone che stanno meno sedute vivono più a lungo.



Movimento a intermittenza - I suggerimenti contenuti nel libro di Levine si rivolgono a tutta la popolazione adulta, ma in particolare agli anziani: "Fare attività fisica 30 minuti al giorno va bene - ha osservato l'endocrinologo - ma non può certo contrastare gli effetti negativi dello stare seduti tutto il giorno. Ciò che bisogna fare è alzarsi dalla sedia, dalla poltrona o dal sofà almeno dieci minuti ogni ora e muoversi. Questo è particolarmente importante per i pensionati che vogliono vivere una esistenza piena dopo una vita di lavoro".



Tra i consigli dati dal medico figurano anche brevi camminate a intervalli di mezz'ora o massimo un'ora, andare in giardino, piegare la biancheria stando in piedi, pedalare sulla cyclette guardando la tv, parlare al telefono passeggiando per casa, fare shopping andando nei negozi e non tramite Internet.