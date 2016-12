L'anoressia si cura con l'affetto... in una bomboletta spray

15:29 - La lotta per l'anoressia potrebbe passare per una bomboletta spray... piena d'affetto. Più precisamente della sostanza chimica che viene rilasciata durante un abbraccio ma anche quando si partorisce o si allatta, l'ossitocina. L'ormone riduce l'insana ossessione per il cibo e il peso delle pazienti secondo uno studio condotto presso la Inje University di Seoul e il King’s College London Institute of Psychiatry e pubblicato su Psychoneuroendocrinology.

Meno concentrate su cibo e forma fisica - Uno spray con la sostanza chimica potrebbe essere usato entro due o tre anni. Non ci sono farmaci in grado di curare il disordine alimentare che minaccia la vita. Nei casi più gravi, anche la psicoterapia dà pochi benefici. Le anoressiche che hanno assunto la sostanza erano meno concentrate sulle foto dei cibi e prestavano meno attenzione di prima alle immagini di cosce cicciottelle o pance con i rotolini.



Forse diventerà un farmaco - Youl-Ri Kim, autore principale dello studio, spiega: "La nostra ricerca mostra che l'ossitocina riduce le tendenze inconsce delle pazienti a focalizzarsi sul cibo e sulla forma corporea. Attualmente manca una cura farmacologica efficace per l'anoressia. La nostra ricerca si aggiunge agli studi sulla cura delle malattie mentali attraverso l'ossitocina e potrebbe aprire l'orizzonte a una nuova opzione terapeutica per le pazienti affette da anoressia".