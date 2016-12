L'amicizia è scritta nel Dna: si scelgono le persone più simili

11:19 - Gli amici intimi sono simili a livello genetico al pari dei cugini di quarto grado con cui si condividono gli antenati. Quasi a suggerire l'esistenza di un meccanismo non ancora spiegato che che guida nella scelta basandosi sulla somiglianza in termini di Dna. La scoperta è frutto dello studio della University of California di San Diego ed è stata illustrata su Proceedings of the National Academy of Sciences.

Affinità scritte nel genoma - Così, se è già noto che il partner che si sceglie come compagno della vita condivide con noi una larga fetta del Dna, ora si scopre che ciò vale anche per i rapporti di amicizia.



James Fowler, tra gli autori della ricerca, spiega: "Osservando l'intero genoma abbiamo scoperto che, in media, siamo simili geneticamente ai nostri amici. Abbiamo più Dna in comune con le persone che scegliamo come amiche che con il resto della popolazione".



Lo studio - La ricerca ha messo sotto la lente il genoma di duemila persone. I ricercatori hanno formato delle coppie di individui basandosi semplicemente sul fatto che fossero amici o completamente estranei. Alla fine, gli esperti hanno scoperto che gli estranei erano abbastanza dissimili dal punto di vista delle mutazioni genetiche, mentre le coppie di amici erano in media simili come se fossero cugini di quarto grado, con una somiglianza genetica pari a circa l'1% del Dna.



Secondo gli esperti, il fenomeno potrebbe far parte del processo evolutivo, una caratteristica del darwinismo nota come "selezione parentale" che si verifica quando gli animali cooperano per il mutuo beneficio dei geni che condividono.