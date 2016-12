Iniettare una proteina può fermare il diabete di tipo 2

11:58 - E' stata scoperta una terapia per il diabete di tipo 2 che potrebbe non solo inibire o ritardare la progressione della malattia, ma addirittura invertirla. Una proteina, già naturalmente prodotta dall'organismo, ha curato la patologia nei topi. Gli esperti pensano che l'effetto potrebbe replicarsi negli uomini. La svolta fa aumentare le speranze in un farmaco economico che possa fermare una delle malattie a crescita più rapida nel mondo. La ricerca è stata condotta dal Salk Institute di La Jolla, in California, e pubblicata su Nature.

"Spegne" il diabete - La proteina, chiamata FGF1, ha già un ruolo naturale nella crescita delle cellule umane e nella riparazione dei tessuti – ma di solito non entra nel flusso sanguigno. Gli esperti hanno scoperto che quando la proteina viene iniettata nel muscolo e interagisce col sangue, riduce consistentemente i livelli di zucchero nel sangue. Inoltre, la proteina sembra "spegnere" la causa alla base del diabete di tipo 2, rendendo il sistema metabolico in grado di reagire all'insulina.



La ricerca - Nei topi obesi con diabete di tipo 2, una sola iniezione della proteina FGF1, riporta la concentrazione di zuccheri nel sangue a livelli salutari per più di due giorni. Ma il trattamento continuato con la proteina ha ribaltato l'insensibilità all'insulina. Le persone con il diabete di tipo 2 diventano gradualmente meno sensibili agli effetti dell'ormone e ciò incrementa il livello di zucchero nel sangue.



"Semplice ed efficace" - Ronald Evans, tra gli autori dello studio, ha detto: "Questa terapia è di semplice esecuzione. Siamo ancora all'inizio ma sappiamo tutto sulla proteina quindi partiamo in vantaggio. Il diabete di tipo 2 è molto diffuso e gli attuali trattamenti non sono sufficienti. Questa cura offre un nuovo metodo per controllare il glucosio, in maniera potente e inaspettata".