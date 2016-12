Influenza, è iniziata l'epidemiaI bambini i più colpiti

19:11 - L'influenza è ormai epidemia. Superato, infatti, in varie regioni, il valore di soglia di 2,37 casi per mille assistiti. I più colpiti sono i bambini al di sotto dei cinque anni. A letto, dall'inizio del contagio, 823mila italiani. Questi i dati diffusi dalla rete di sorveglianza Influnet, coordinata dall'Istituto superiore di sanità (Iss).

I più piccoli nel mirino del virus - Il numero di casi di influenza stimati nell'ultima settimana è pari a circa 139mila, per un totale, dall'inizio della sorveglianza Influnet nel mese di ottobre, di circa 823mila casi. La fascia d'età con la maggiore incidenza è quella dei più piccoli, da zero a quattro anni.



Vaccino? Troppo tardi - Il picco, avvertono gli esperti, è previsto per la fine di gennaio. Stefania Salmaso, direttore del Centro di epidemiologia e sorveglianza dell'Iss, afferma: "A questo punto, inizia a essere tardi per vaccinarsi. Per chi lo volesse ancora fare, l'invito è di provvedere molto rapidamente. Questi sono gli ultimi giorni per potersi vaccinare".