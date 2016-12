In novemila aspettano un trapiantoI medici: "Servono più donazioni"

11:11 - Novemila pazienti aspettano un trapianto d'organo in Italia ma sono circa tremila gli interventi effettuati in un anno. Gli esperti, durante un convegno organizzato dall'Umberto I di Roma in occasione del traguardo delle tremila operazioni, hanno sottolineato che resta molto da fare in termini di donazioni.

Servono più donatori - Pasquale Berloco, direttore del dipartimento di Chirurgia Generale del policlinico, ha sottolineato: "Tremila può sembrare un numero molto grande, ma in realtà si può e si deve fare molto di più. Questa celebrazione serve a ringraziare chi ha donato e a far capire che la donazione può fare molto".



"Miracoli della medicina" - La celebrazione ha avuto il patrocinio del presidente della Repubblica, che in un messaggio ha ricordato che "la realtà dei trapianti è parte significativa di una realtà più grande, quella dell'Italia della solidarietà".



In sala erano presenti diverse persone che hanno ricevuto un organo, compresa una ragazza di quattordici anni che ha ricevuto recentemente il rene dalla mamma e una signora che invece ha subito l'intervento oltre quarant'anni fa.



Il direttore generale, Domenico Alessio, ha affermato: ''I trapianti sono miracoli della medicina da qui è passato un pilota che era stato dichiarato inidoneo e poi ha ripreso a volare, sportivi agonistici che sono tornati a gareggiare. Il trapianto fa tornare i pazienti ad avere una vita normale''.