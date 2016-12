In commercio il tablet Braille destinato ai non vedenti

11:04 - Le potenzialità di smartphone e tablet d'ora in poi saranno accessibili anche ai non vedenti grazie a un dispositivo che si serve di Braille e sintesi vocale. Presentato il 21 febbraio, Giornata nazionale dedicata al sistema di scrittura e lettura a rilievo per non vedenti e ipovedenti, il gadget si chiama Braille Sense Mini.

Gadget accessibile - Prodotto dall'azienda sudcoreana Hims, è un dispositivo portatile (pesa meno di mezzo chilo) dotato di tasti, display braille e sintesi vocale che permette ai non vedenti di connettersi alla rete tramite wi-fi e di lavorare proprio come le persone senza disabilità fanno con uno smartphone o tablet.



Piccolo e funzionale - Davide Cervellin, amministratore di Tiflosystem che lo distribuisce in Italia, spiega che la novità rispetto a dispositivi Braille già sul mercato ''sta nelle dimensioni contenute e nella quantità di funzionalità offerte. I non vedenti possono scrivere e ricevere e-mail, condividere contenuti sui social network, usarlo come registratore, ascoltare musica, gestire un database, navigare sul web, usare il Gps''. Nella versione precedente, di dimensioni maggiori, il tablet è stato utilizzato da circa 150-200 persone presso la Lega del Filo d'Oro.