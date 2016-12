In cabina non basta solo sudareLe sei regole per una sauna perfetta

09:10 - Chi entra in una sauna, spesso crede che il sudore sia l'unico parametro per giudicare l'efficacia della seduta. In realtà, esistono alcune regole che devono essere rispettate per un trattamento perfetto. Lo dicono gli esperti mondiali che, dal meeting Perfect Sweat Summit di San Francisco , hanno stilato una lista con i sei consigli per una sauna ottimale. Ecco le regole d'oro.

- Innanzitutto il corretto riscaldamento della cabina. L' International sauna association afferma che una sauna doc si fa esclusivamente con pietre o legno riscaldati con aria calda. I raggi infrarossi sono da evitare. L'associazione finlandese suggerisce che le temperature non devono superare gli 80-90 gradi, ma che non possono scendere sotto i 65, per evitare il moltiplicarsi dei batteri



- La sauna è anche un momento di relax, per cui niente cellulari e massimo silenzio durante la seduta



- In cabina non si deve avere vergogna di rimanere nudi, per una completa pace interiore



- La sauna non deve essere una corsa. Servono due o tre ore per rilassarsi completamente, attraverso un ciclo di tre ripetizioni da caldo a freddo. Il suggerimento è di alternare dai 12 ai 20 minuti di sauna a immersioni di 5 secondi in una vasca fredda, oppure rilassarsi a temperatura ambiente per circa 15 minuti



- Alla fine del trattamento, si dovrebbe fare un bagno per ridurre il rischio di infiammazioni



- Durante la sauna, bisognerebbe utilizzare la mente per fissarsi un obiettivo e cercare i modi per centrarlo



I benefici del calore quindi non sono solo per il corpo.