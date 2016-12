11:41 - Un filtro nasale potrebbe liberare milioni di persone dai sintomi dell'allergia. I ricercatori danesi hanno creato un dispositivo della misura di una lente a contatto. Chiamato Rhinix, è stato oggetto di test clinici presso la Aarhus University. I risultati sono stati pubblicati sul Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Una barriera nelle narici - L'idea di base è semplice. Bisogna inserire il filtro in entrambe le narici dove intercetta le particelle che possono creare irritazione, per esempio il polline delle graminacee che è la causa più comune della febbre da fieno. In base ai risultati della ricerca, questo nuovo filtro rispetto al placebo consente una riduzione del 75% dei sintomi di irritazione alla gola. Ma la ricerca ha mostrato che i filtri non possono prevenire i sintomi completamente.



Necessari ulteriori studi - I filtri nasali potrebbero avere effetti collaterali, quindi i ricercatori sono propensi a portare le analisi a una fase successiva. Torben Sigsgaard, tra gli autori dello studio, spiega: "Testeremo il prodotto su una scala più ampia entro quest'anno". Ci vorrà un po', dunque, prima che il dispositivo entri in produzione ma questa ricerca apre un orizzonte diverso ai milioni di allergici. Il filtro è promettente perché sarà ingegnerizzato per contrastare pollini specifici.