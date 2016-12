Il nuovo trend alimentare dagli Usa è la "dieta del ghiaccio"

17:08 - Il segreto per perdere peso è nelle case di tutti. Lì, in cucina, proprio dentro il congelatore. E' il ghiaccio. Secondo il gastroenterologo statunitense Brian Weiner, basta ingerirlo per dimagrire. La teoria è destinata a diventare la nuova moda per i fanatici della linea perché consentirebbe di raggiungere l'agognata silhouette senza rinunce a tavole e sudore in palestra. Ma non mancano gli scettici.

Basta un litro di ghiaccio al dì - Weiner, autore di un e-book dal titolo "The ice diet", afferma che i presupposti della nuova dieta sono due: in primo luogo, il nostro corpo consuma calorie per sciogliere il ghiaccio, e inoltre non se ne assumono altre. Come bonus aggiuntivo, aumenterebbe il senso di sazietà. Secondo i calcoli del gastroenterologo, l'ingestione di un litro di ghiaccio al giorno non ha controindicazioni, e anzi permette di bruciare circa 160 calorie.



Le critiche - Tra i detrattori c'è il fisico Andrew Jones che ha sollevato dubbi sull'efficacia del sistema. A suo parere, se mangiando un chilogrammo di ghiaccio si bruciano 117 calorie, per bruciare le 3.500 calorie necessarie a perdere mezzo chilo di peso, bisognerebbe consumarne trenta.