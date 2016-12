10 aprile 2014 Il cibo "soffice" si stampa in 3d

15:08 - I tedeschi non sono noti per i loro manicaretti ma un'invenzione made in Germany potrebbe aiutare le persone anziane affette da disfagia a mangiare normalmente. La Biozoon, infatti, sta mettendo a punto delle pietanze stampate in 3D che si sciolgono in bocca. Questo tipo di alimenti può aiutare anche chi ha una temporanea difficoltà nella masticazione e nella deglutizione.

La pappa si stampa - La Biozoon si serve della cucina molecolare per la realizzazione dei suoi piatti. Tramite una stampante 3D a estrusione, il cibo si solidifica ed è completamente commestibile. Ma quando viene mangiato si dissolve completamente in bocca. Una soluzione a un problema diffuso visto che più del 60% dei pazienti anziani ha problemi di deglutizione. Potrebbe salvare delle vite prevenendo il soffocamento.



Si possono ottenere colori e consistenze diverse per rendere i cibi somiglianti a quelli originali. Il prodotto, composto da diverse miscele alimentari sarà disponibile entro l'anno per le stampanti 3D.